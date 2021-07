"Vorig seizoen werd hij nog uitgelachen door coach van een eersteklasser" - Philippe Clement komt terug op vertrek Kossounou

Club Brugge maakt zich op voor de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League, waarin Eupen zondag het eerste slachtoffer moet worden. Al zal blauw-zwart het moeten doen zonder Odilon Kossounou, die naar Bayer Leverkusen trok.

Op zijn wekelijkse perspraatje kwam Philippe Clement graag even terug op de knappe transfer van Odilon Kossounou. In 2019 plukte Club Brugge de Ivoriaan voor minder dan vier miljoen weg bij het Zweedse Hammarby, amper anderhalf jaar later Bayer Leverkusen betaalt een som die kan oplopen tot dertig miljoen om de Ivoriaanse international in huis te halen.

"Dit is het werk van heel veel mensen binnen de club. Odilon kreeg veel zaken aangereikt vanuit de club, maar het is hij die daarmee aan de slag is gegaan. Dit bewijst dat Club Brugge een mooie club is voor jonge jongens die elke dag hard willen werken", aldus Philippe Clement.

Uitgelachen

Al kon niemand de progressie die Kossounou het voorbije anderhalf jaar gemaakt heeft, voorspellen. Iets wat Clement op de persbabbel illustreerde met een frappante anekdote. "Vorige zomer, tijdens de voorbereiding, werd Kossounou op een bepaald moment uitgelachen door een coach van een andere 1A-club. Ik heb die man er toen op gewezen dat je zo niet omgaat met een speler. Wel... Dit is het antwoord van Odilon, denk ik dan."