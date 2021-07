Wie worden de titeluitdagers van Club Brugge? "Traditieclub als Anderlecht kan zoiets eigenlijk niet zeggen drie jaar na elkaar"

Club Brugge wil dit seizoen maar wat graag een derde titel op rij pakken. Maar er zijn natuurlijk kapers op de kust. Wie zal het halen?

"Genk wil kampioen worden. Dat is een logische uitspraak. Maar wat als Onuachu vertrekt? Dessers is toch iets anders ...", aldus René Vandereycken over de grote titeluitdager in Het Nieuwsblad.

Naast Genk ziet Gert Verheyen nog een andere uitdager: "Dan kan je weer naar de financiële slagkracht. En dus kom je bij Antwerp uit."

Anderlecht?

"Anderlecht? Het heeft die slagkracht niet. Met Lokonga en Nmecha die weg zijn is het eerst afwachten of de ploeg nog even sterk zal zijn."

"Om de titel te ambiëren hebben ze meer nodig. Al kan een ploeg als Anderlecht geen drie jaar na elkaar zeggen dat ze in een opbouwfase zitten."