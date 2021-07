Clement maakt selectie voor Eupen bekend en geeft update over Mignolet, Vanaken en Sobol

Philippe Clement gaf zijn selectie voor de match tegen Eupen vrij. Daarbij zit alvast een meevaller voor blauwzwart.

In vergelijking met de selectie voor de Supercup kan Club Brugge tegen Eupen opnieuw een beroep doen op kapitein Ruud Vormer. Hij is uit quarantaine nadat hij een hoogrisicocontact had.

Uiteraard moest er ook een vervanger komen voor Kossounou die deze week zijn transfer realiseerde. Hij wordt vervangen door de 17-jarige Lukas Mondele.

Vanaken, Sobol en Mignolet zijn nog afwezig. Mignolet is alvast op goede weg."Normaal gezien kan hij dit weekend weer het keeperswerk aanvatten. Dan zullen we daarna zien in welke mate hij daarop een reactie krijgt. Maar momenteel verloopt alles nog op schema", vertelde Clement op zijn persbabbel.

Hans Vanaken en Eduard Sobol kregen extra vakantie na het EK. "Zij hebben nog maar pas hun testen gedaan, zij zullen pas volgende week weer aansluiten", weet Clement te melden.