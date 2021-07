Geen Cobbaut of Mykhaylichenko bij Anderlecht, wel andere opvallende naam in selectie van Kompany

Anderlecht trapt het nieuwe voetbalseizoen af met een interessante derby tegen promovendus Union. Vincent Kompany maakte alvast zijn (opvallende) selectie bekend.

Nagenoeg elke belangrijke nieuwkomer haalde de selectie van Anderlecht, ook de pas toegekomen Zweedse middenvelder Olsson krijgt een plekje van Kompany. Ook Coosemans, Hoedt, Ashimeru, Gomez en Raman halen de selectie.

Opvallend, voorin zitten ook Kiese Thelin en Bundu in de paars-witte kern. Bundu werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Kopenhagen, met aankoopoptie maar de Denen lichtten de optie niet vanwege de matige prestaties. Isaac Kiese Thelin werd dan weer uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa, waar hij 9x trefzeker was in 21 duels.

Opvallende afwezigen in de selectie zijn onder meer Elias Cobbaut en Bogdan Mykhaylichenko achterin. Ook Michel Vlap haalde de selectie niet.