Philippe Clement is duidelijk: "Geen vaste positie voor Charles De Ketelaere"

Philippe Clement wil Charles De Ketelaere bij Club Brugge geen vaste veldpositie geven, omdat dit zijn ontwikkeling zou tegenhouden.

Clement vergelijkt de situatie van Charles De Ketelaere met die van Kevin De Bruyne. “Op welke positie speelt De Bruyne…? Moeilijk, hè? Er wordt heel veel over de positie van Charles gepraat, maar vooral door mensen die nog in het verleden leven”, zegt Clement in Het Nieuwsblad.

Voor Clement is er dan ook veel veranderd in het moderne voetbal. “Voetbal is geëvolueerd, is veel dynamischer geworden. Kijk naar het EK, waar alle goeie landen meerdere systemen hanteerden, soms in één match.”

Dat wil Clement dan ook niet doen met De Ketelaere. “Als ik Charles nu op één positie vastpin, gaat hij minder minuten maken, vanwege de concurrentie, én gaat hij minder voorbereid zijn op de toekomst. Ik zie daar dus geen enkel voordeel in”, besluit de trainer van blauwzwart.