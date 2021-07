Standard-verdediger enthousiast maar ook kritisch over talentvolle nieuwkomer: "Hij moet nog wel groeien"

Vrijdagavond opende Standard het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen KRC Genk. De thuisploeg leek lang op weg naar de volle buit, maar diep in het slot hing Theo Bongonda de bordjes weer op gelijke hoogte. Het was alleszins een veelbelovende start van de Rouches.

De Luikse supporters zagen overgave, intensiteit en vooral veel jong geweld op het terrein. De buit moest uiteindelijk wel gedeeld worden met KRC Genk, maar het was een goede start. Volgende week wacht de confrontatie tegen Zulte Waregem. Mbaye Leye zou binnenkort wel eens kunnen rekenen op de doelpunten van een talentvolle spits.

Want vorige week streek Daniel Labila neer op Sclessin. De 18-jarige spits verruilde Paris-Saint Germain voor een nieuw avontuur bij Standard. De verwachtingen voor de jonge Fransman blijken alvast hoog, ook bij de spelers zelf: “Hij moet nog groeien, maar Labila is een zeer goede speler. Een spits die weet hoe hij in de ruimte moet spelen, met een goede techniek”, vertelt Moussa Sissako aan La Dernière Heure.

De 20-jarige Malinees gaf alvast het goede voorbeeld voor de nieuwkomer. Ook hij doorliep de jeugdreeksen bij PSG om daarna door te breken in de hoofdmacht van Standard: “Ik hoop dat hij hetzelfde pad volgt. Ik ken hem nog van in de jeugdopleiding bij PSG. Het duurde dus niet lang vooraleer we contact legden.”