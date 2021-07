Niet in de basis op openingsspeeldag, deal zo goed als rond: miljoenen stromen binnen aan Belgische kust

KV Oostende kende vorig seizoen een absoluut boerenjaar en kan daar financieel de vruchten van plukken. Al zal er ook sportief een en ander moeten gaan gebeuren aan inkomende zijde vermoedelijk.

Eén van de exponenten van het goede seizoen van KV Oostende, is zonder twijfel Arthur Theate. Transfervrij opgepikt door KVO, nu zo'n 5 miljoen euro waard.

Maar het zal nog meer worden dat ze bij de Kustboys voor hem gaan vangen. Er ligt een akkoord met Bologna in de steigers voor zo'n 9 miljoen euro en 7.5% op de doorverkoop.

Bijna rond

De deal is zo goed als rond, al zijn er nog een paar kinkjes in de kabel over met name dat doorverkooppercentage.

Tegen Charleroi speelde Theate alvast niet mee, om de overeenkomst zeker niet op de klippen te laten lopen.