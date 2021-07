Dreigt moeilijk seizoen voor Casteels en co na vierde nederlaag op rij? "Het gaat de goede kant op"

Wolfsburg kende een goed seizoen en plaatste zich voor de Champions League, maar de voorbereidingen voor dit prestigieus toernooi bereiken stilaan een dieptepunt. Ze verloren ondertussen al voor een vierde keer op rij hun oefenwedstrijd.

Zaterdag speelden Die Wölfe een oefenpot tegen AS Monaco. Ze kwamen op voorsprong via een treffer van Yannick Gerhardt, maar op het uur kwam de gelijkmaker op het bord na een eigen doelpunt van Rode Duivel en nieuwkomer Sebastiaan Bornauw. Nauwelijks vier minuten later zette de Monegasken de 1-2 eindstand op het bord.

De voorbereiding van de Duitse topploeg begint stilaan zorgwekkend te worden. Wolfsburg startte nochtans met een 2-1 overwinning tegen Erzgebirge Aue. Daarna werd er niet meer gewonnen. Ze gingen ten onder tegen Hansa Rostock (0-3), Holstein Kiel (0-1), Olympique Lyon (4-1) en AS Monaco (1-2). Volgende week wacht Spaans kampioen Atlético Madrid.

Desondanks wil kersvers trainer Mark Van Bommel nog niet panikeren en ziet hij ook enkele lichtpuntjes: “Ons spel wordt beter en beter”, vertelt de Nederlander op de clubwebsite. “We hadden in sommige fases zelfs volledige controle. Het proces heeft tijd nodig en gaat in ieder geval de goede kant op.”

Op 14 augustus begint het nieuwe Bundesliga-seizoen voor Wolfsburg met een wedstrijd tegen Vfl Bochum.