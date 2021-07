Onze 'man van de match' in STVV-AA Gent: hoe Brüls smoking inruilde voor werkplunje

STVV miste voor de openingswedstrijd van het kampioenschap een karrenvracht aan spelers. Ook de buffer voor de defensie en aanjager Steve De Ridder werd niet fit genoeg bevonden voor een basisplaats. Bernd Hollerbach posteerde Christian Brüls op de zes, met succes.

Een jaar geleden speelde Christian Brüls nog in 1B bij Westerlo. Bij de kemphanen viel Kuifje op omwille van zijn flair, creativiteit en puike balbehandeling. Minpunt: op het middenveld verzaakte Brüls meer dan eens aan zijn taken in balverlies, waardoor Bob Peeters hem vaak een vrijere rol gaf als flankaanvaller.

Wees maar gerust dat Bob Peeters zich in de ogen gewreven heeft als hij de match van Christian Brüls tegen AA Gent bekeek. Bij gebrek aan alternatieven dropte Bernd Hollerbach zijn meest creatieve pion, net als in de oefenwedstrijd tegen Eupen, naast Chris Durkin als controlerende middenvelder. De ex-speler van AA Gent rende negentig minuten de longen uit zijn lijf. Brüls wroette, liep ruimtes dicht en streed alsof zijn leven ervan af hing. Hollerbach kreeg de voorbije weken al heel wat kritiek te verwerken over zijn aanpak, maar het pleit voor hem dat hij iemand als Brüls zich zo kan laten wegcijferen voor het teambelang.

Alsof dat nog niet voldoende was, besliste Christian Brüls (32) de partij met een fenomenale treffer, zoals hij dat kan. Een streep met links, in de stuit, vanop een meter of vijfentwintig. Pure klasse, de reactie van ploegmaat Aboubakary Koita (zie foto) sprak boekdelen. "Ik speel inderdaad heel laag, maar het maakt me niet zoveel uit. Het is mijn tweede doelpunt in twee wedstrijden in deze rol, dus ik klaag niet. Ik probeer de taken die de coach me oplegt zo goed mogelijk in te vullen. Deze drie punten zijn leuk, maar laat ons vooral niet gaan zweven", lachte Brüls zondagavond na afloop.