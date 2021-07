Lamkel Zé legt dé frats der fratsen uit: "Daarom kwam ik in een shirt van Anderlecht naar de Bosuil"

Didier Lamkel Zé en Antwerp FC zijn op weg naar een vechtscheiding. De laatste fratsen van de Kameroener waren er te veel aan. Al komt hij zelf nog eens terug op eentje van vorig seizoen.

Een week geleden deed Didier Lamkel Zé bij Het Laatste Nieuws zijn verhaal uit de doeken. Het werd vooral een monoloog met slechts één zijde. Zo kwam hij zelfs terug op die keer dat hij in een shirt van RSC Anderlecht op de Bosuil verscheen.

“Ik startte de voorbereiding van het vorige seizoen in de B-kern”, begint LZ7 zijn verhaal. “Maar Luciano D’Onofrio haalde me bij de groep voor de bekerfinale. Hij wou winnen. Ik ben er zeker van dat het geen beslissing van Ivan Leko was. Met hem heb ik trouwens nooit een woord gewisseld. Hij stuurde me na die finale ook gewoon terug naar de B-kern.”

“In de maanden nadien heb ik trouwens niemand van de club gehoord”, gaat de aanvaller onverstoord verder. “Ondertussen zocht ik een uitweg. In januari kon ik naar Panathinaikos, maar Antwerp keerde de kar toen Leko naar China vertrok.”

Ik weet dat het ongezien was om in een shirt van RSC Anderlecht naar de club te komen, maar ik moest gewoon reageren

En toen gebeurde iets wat wekenlang dé toogpraat zou worden. “Ik wou weg en zag maar één optie: provoceren om een breuk te forceren. Toen ben ik in dat shirt van RSC Anderlecht naar de club gekomen. Ik weet dat dat ongezien was, maar ik moest gewoon reageren.”