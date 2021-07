Betekent transfer Alderweireld ook afscheid van Rode Duivels? "Ik denk niet dat het per se een probleem hoeft te zijn"

Wat betekent de aankomende transfer van Toby Alderweireld voor de Rode Duivels. De Qatarese competitie staat niet meteen hoog aangeschreven. Jan Boskamp denkt dat dat niet meteen gevolgen moet hebben.

Zonder twijfel gaat Alderweireld goed zijn boterham verdienen bij Al Duhail, maar wat zijn de sportieve gevolgen, onder meer bij de Rode Duivels? "Dat is een keuze die de bondscoach moet maken. Ik denk niet per se dat het een probleem hoeft te zijn", zegt Boskamp in HLN.

Want volgend jaar staat er al een WK op het programma. "Het is bovendien kort dag om een hele nieuwe defensie te vormen", zegt Boskamp. "Al staan jongens zoals Denayer en Vanheusden wel te trappelen. Weet je, iedereen zit altijd te 'zeiken' op de verdediging tijdens het Europees Kampioenschap. Op Jantje die tegen Italië de bal had moeten wegtrappen. Maar los daarvan speelden ze alledrie best een goed EK."

Maar wat als de bondscoach dynamischer en met meer ruimte in de rug wil gaan spelen? "Op een bepaald moment moet je als bondscoach afscheid nemen van spelers. Hoe jammer en hoe 'klote' dat ook is - het is geen leuke taak. Misschien moet Martínez de Final Four van de Nations League benutten om bepaalde dingen te proberen. Maar om nu alles overboord te gooien..."