Mechelen, Union en mentaliteit vs falende 'topclubs', de VAR en Oostende

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Aangename kennismaking, Union

Natuurlijk wisten we het al enkele jaren dat Union SG een versterking en verrijking voor 1A kan zijn en het werk dat Mazzu er vorig seizoen neerzette was ook al bijzonder sterk, maar op speeldag 1 liet het meteen ook leuke dingen zien.

Lapoussin draaide Sardella tureluurs, Nielsen was de smaakmaker op het middenveld en Vanzeir en Undav zijn een erg complementair duo voorin. Daar gaan we nog veel van te zien krijgen.

© photonews

Mechelse veerkracht

Terugkomen van een achterstand? Daar heb je al eens druivensuiker voor nodig. Of als je een spits hebt zoals Mechelen, dan heb je aan Druijf genoeg.

De veerkracht van Malinwa is de voorbije jaren al meermaalst getest geweest op alle mogelijke manieren, maar al vaker zijn ze dan opgestaan. The Great Old was het kind van de rekening.

Mentaliteit

Als je niet over de sterktste kern van het land beschikt? Dan moet je het op karakter en mentaliteit doen. STVV bewees het tegen Gent, met Brüls als de verpersoonlijking ervan.

Ook Kortrijk toonde veel karakter en strijdlust, net als Mechelen (zie boven) en Cercle voor 55 minuten - benieuwd hoe dat dinsdag zal aflopen.

FLOP

Topclubs?

Anderlecht de boot in tegen Union in eigen huis, Gent verliezend op bezoek bij STVV en Club Brugge pas na 103 minuten naar een puntje tegen Eupen in eigen huis.

Standard en Genk speelden gelijk tegen elkaar, ook Antwerp verloor (in Mechelen). De zes rijkste clubs verzamelden zo dus 3 op 18 en niemand kon winnen. Werk aan de winkel, het seizoen is weliswaar nog heel erg lang en versterkingen komen ongetwijfeld nog.

Wat baten VAR en bril ...

Een dubieuze strafschop in OH Leuven - Zulte Waregem, niet-tussenkomsten bij duidelijke rode kaarten enzovoort ...

© photonews

Neen, het is niet omdat de busjes er niet meer zijn en alles vanuit Tubeke geregeld wordt dat het niveau van de VAR omhoog is gegaan, zo blijkt. Alweer een gemiste kans, nu al.

Oostende maakt al water

We hadden na het vorige seizoen een goede start van KV Oostende verwacht, maar tegen Charleroi gingen ze wel érg vlot onderuit.

Neen, op veel leek het niet. Om het met een understatement te zeggen. Oostende heeft dringend versterkingen nodig, maar die komen slechts met mondjesmaat. De vraag is of ze niet achter de feiten gaan aanlopen straks met het enorm zware programma dat ze de komende weken hebben.