Dé uitblinker bij Union: op zijn 23ste gaat hij eindelijk zijn kunnen voluit mogen tonen in 1A

Het was Deniz Undav die met veel van de eer ging lopen in het Lotto Park, maar voor ons was de echte 'man van de match' in Anderlecht-Union Dante Vanzeir. De 23-jarige aanvaller werd de kwelduivel van Wesley Hoedt.

Een assist op Undav na de fout van Murillo, dat is geen slecht begin van de competitie voor Vanzeir. Maar wat nog meer indrukwekkend was: de heat map van waar hij allemaal actief was tijdens de match. Vanzeir sprong bij op het middenveld, ging ballen ophalen, maakte acties, hield de bal bij...

Het is voor het eerst dat het 23-jarige jeugdproduct van Genk voluit zijn kans gaat krijgen in 1A. Bij KV Mechelen was hij veelal bankzitter, maar het is in Brussel dat hij zijn sporen verdiende. Vorig seizoen met 19 goals en 8 assists. Dan heb je een grote impact gehad op de promotie van je club.

Vanzeir is niet de grootste (1m75), maar is fysiek wel één van de sterkste spitsen die er rond lopen. Hij heeft hard gewerkt aan zijn lichaam en is moeilijk opzij te zetten. Zonder aan snelheid in te boeten. Dat maakt dat hij dit seizoen nog veel verdedigers nachtmerries gaat bezorgen.