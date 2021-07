🎥 Voorgesteld: dit zijn de nieuwe uittruitjes van Club Brugge

Thuis tegen KAS Eupen werd geen overwinning geboekt, de eerste uitmatch met nieuwe uittruitjes bij Union kan misschien wél iets opleveren.

Club Brugge heeft zijn nieuwe truitjes alvast in stijl weten voor te stellen via de sociale media van de blauw-zwarte armada.

In een video - waarin gerefereerd werd naar enkele knappe resultaten uit het verleden op verplaatsing werd het truitje voorgesteld.

Denken we aan de zege in Milaan, het gelijkspel bij Real Madrid en nog een aantal andere knappe overwinningen. Lukt het ook in het Dudenpark dit weekend?