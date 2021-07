Ondanks zege in openingswedstrijd: "Zeker daar hebben we nog versterkingen nodig"

Een goede start was het voor KV Kortrijk tegen Seraing, maar dat wil niet zeggen dat ze bij de pakken moeten blijven zitten. Dat meent toch coach Luka Elsner.

"Dat er nog wat foutjes in ons spel zaten in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen? Dat is normaal. Dat zal zich wel stabiliseren", was de oefenmeester van Kortrijk tevreden na de 2-0 zege tegen Seraing.

"Door langer met elkaar te spelen komt dat wel goed. Maar ik verwacht altijd meer en beter van mijn team. Zeker offensief moet het nog beter."

Meer volume gezocht

"We moeten de kansen nog beter uitbuiten en er nog meer uithalen. Ik verwacht nog meer volume vooraan. Ik wacht ook nog op enkele versterkingen om meer concurrentie te hebben binnen de ploeg."

"Collectief hebben we nu al capaciteiten, maar het kan nog meer zijn of het moet nog meer worden. We hebben nood aan spelers die iets extra kunnen brengen als ze inkomen in de ploeg."