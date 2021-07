Nieuwkomer Thierry Ambrose ondanks recente coronabesmetting meteen in selectie KV Oostende: "Zo snel mogelijk op het veld staan"

KV Oostende wil na de -weliswaar overdreven- 0-3 nederlaag tegen Charleroi vrijdagavond vertrouwen tanken op bezoek bij Racing Genk. Opvallende aanwezige in de selectie van de kustboys: Thierry Ambrose.

De Franse aanwinst van KV Oostende is nog maar een week in ons land en is nog maar pas verlost van zijn coronabesmetting. "Dat was een stevige domper. Ik begin langzaamaan terug in conditie te geraken en dus hoop ik zo snel mogelijk op het veld te staan. Mijn doel dit seizoen is simpel: ik wil goals maken, assists geven en ik wil dat het team terug hoog eindigt in het klassement. Ik ben er klaar voor", laat Ambrose weten op de Oostendse clubkanalen.

Alexander Blessin kan tegen Genk geen beroep doen op de geblesseerde McGeehan. De Duitse coach van KVO selecteerde deze twintig namen: Hubert, Schelfhout, Jakel, Tanghe, Hendry, Theate, Osifo, Medley, Capon, Ndicka, Patoulidis, D’Haese, Amade, D’Arpino, Batzner, Boonen, Rocha, Kvasina, Gueye, Ambrose.