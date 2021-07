Philippe Clement licht tip van de sluier: "Persyn is meer optie naar de toekomst toe"

Met Tibo Persyn haalde Club Brugge een tweede zomeraanwinst in huis. Een optie op de flank erbij voor Philippe Clement, al is Persyn vooral een optie naar de toekomst toe. Met andere woorden: de aankoopoptie wordt naar alle waarschijnlijkheid gelicht.

"Ik ben blij met elke transfer", trapte Clement een open deur in. "Tibo is meer een optie naar de toekomst toe, al wordt het interessant om te kijken hoe hij de concurrentie aangaat met Mata en Van der Brempt. Maar Tibo is heel polyvalent, hij kan ook hoger op de flank spelen of zelfs als wingback in een ander systeem."

Stanley Nsoki, die andere aanwinst van blauw-zwart, is toe aan zijn eerste dagen in het Belfius Basecamp. De integratie verloopt vlot, gaf Clement aan. "Hij is heel blij om hier te zijn. Hij leert veel nieuwe mensen kennen, ook onze manier van spelen is nieuw voor hem. Dat vraagt wat tijd, he. Maar je ziet direct zijn kwaliteiten. Thomas Meunier stuurde hem trouwens een berichtje waarin hij zei dat hij bij geen betere club terecht kon komen dan bij Club Brugge", glunderde Philippe Clement.

Mignolet

Simon Mignolet is na zijn blessure de trainingsintensiteit aan het opdrijven. Of hij zondag speelklaar zal zijn voor de controntatie in en tegen Union, valt af te wachten. "Simon heeft nu twee dagen op rij delen van de groepstraining meegedaan, maar hij moet nog wat opbouwen. Ik kan nu onmogelijk zeggen of hij zondag fit zal zijn. Hoe dan ook ben ik heel tevreden met wat Senne Lammens de voorbije weken getoond heeft. Dat is de bevestiging dat we als club de juiste beslissing hebben genomen", besluit de T1 van Club Brugge.