Kortrijk, supporters en spektakel vs falende 'topclubs', de VAR en Anderlecht-aanvaller

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

De Veekaa op kop

Na twee speeldagen staat KV Kortrijk helemaal alleen op kop in de Jupiler Pro League. Tegen Seraing vorige week was het al goed, op bezoek bij Antwerp zeker ook niet gestolen.

Een prima verdediging, een tweede clean sheet en veel lopende spelers, met de nodige grinta daarvoren. Daarmee kom je al een heel eind in de Jupiler Pro League. Onverwacht? Zeker. Knap? Zeker!

Supporters op post

Het was kippenvel in Charleroi, al voor de wedstrijd. Wat hebben we de fans gemist. Ook in Genk of aan de Waregemse Gaverbeek knetterde als vanouds.

En wat te zeggen van de intrede van het Dudenpark in de Jupiler Pro League? In de regen, dat maakte de supporters niet eens uit.Het maakt eens te meer duidelijk dat we de supporters node gemist hebben.

Genk - Oostende

In de Luminus Arena werd die supporter alvast verwend. En hoe! Genk en Oostende maakten er een absoluut spektakel van.

Met wisselende kansen en twee teams die vooral voor de aanval gingen was het echt wonderbaarlijk hard genieten.

FLOP

Topclubs?

Club Brugge en Standard wonnen wel degelijk hun wedstrijd dit weekend, maar echt sprankelend kon je het niet noemen.

Beide teams verdienden op bezoek bij Union en Zulte Waregem misschien zelfs de volle buit niet en kwamen een paar keer goed weg. Anderlecht, Antwerp, Genk en Gent van hun kant wonnen ook hun tweede partij van het seizoen niet.

Wat baten VAR en bril ...

Wordt het een wekelijks thema, ook dit seizoen? Het is niet omdat de busjes er niet meer zijn en alles vanuit Tubeke geregeld wordt dat het niveau van de VAR omhoog is gegaan, zo blijkt.

Geen VAR in de wedstrijd van Cercle Brugge vanwege een technisch defect, alweer hommeles rond een strafschop tegen Zulte Waregem ...

Ashimeru

Ashimeru gaat zich echt moeten herpakken of hij gaat sowieso de concurrentiestrijd verliezen voorin bij Anderlecht.

In ieder geval staan er met Olsson en Refaelov twee jongens te trappelen en wie weet wat er nog bij zal gaan komen. Het was ontluisterend om te zien.