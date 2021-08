UPDATE: Westerlo haalt na twee middenvelders uit het buitenland ook wingback van Club Brugge binnen

Binnen minder dan twee weken rolt de bal weer in 1B. Westerlo stelde maandag liefst drie nieuwe spelers voor: na Mamoutou N'Diaye was later op de dag Jan Bernat aan de beurt. De jonge Slowaak wordt door Zilina uitgeleend aan Westerlo.

Westerlo huurt Jan Bernat (20) komend seizoen van MSK Zilina. De kemphanen bedongen bovendien een aankoopoptie.

De offensieve middenvelder was de voorbije weken trefzeker voor Zilina in de voorronde van de Conference League. In twee wedstrijden tegen Apollon Limassol was Bernat goed voor drie doelpunten. Op haar website geeft Westerlo dat het met Bernat de belangrijkste transfer van het seizoen heeft afgerond.

Update: Iets na 18u stelde Westerlo nog een derde nieuwkomer voor. De hattrick met aanwinsten is zo op deze tweede augustus compleet. Het betreft Maxim De Cuyper, de 20-jarige wingback van Club Brugge. Westerlo huurt het jonge talent van de landskampioen tot het einde van het seizoen. De Cuyper maakte bij blauw-zwart zijn debuut in de hoofdmacht in een Europa League-wedstrijd tegen Man United.