Fabrice Olinga vertelt over zijn tijd bij Moeskroen en over zijn toekomst: "Ik wil een stap vooruit zetten"

De Kameroense international vestigde zich in de zomer van 2015 in Moeskroen. Zes jaar later moest hij de club van zijn hart verlaten omdat zijn contract afliep.

Fabrice Olinga zal in totaal zes jaar in Moeskroen hebben doorgebracht. Hij verliet de club van zijn hart aan het einde van een moeilijk seizoen waarin de club degradeerde uit de Jupiler Pro League. "Ik verlaat een echte familie. Scheidingen zijn nu eenmaal aanwezig in het leven, maar ik blijf een echte band houden met deze club, en vooral met de echte mannen die achter de schermen werken ​​en de club dagelijks runnen", zegt hij. "De degradatie van de club was een grote klap en het is altijd moeilijk om zoiets te verteren. We hebben geprobeerd om te doen wat we konden, maar het is niet gelukt. Ik hoop van harte dat het nieuwe project vorm zal krijgen en dat de club de weg naar eerste klasse snel zal vinden", legde de oud-speler van Malaga uit.

"Take a new step"

Zonder contract wil Olinga zijn carrière naar een hoger niveau tillen. "Ik had kunnen verlengen vanaf begin 2021, maar ik wilde een nieuwe stap zetten. Ik hou van Moeskroen, maar ik wil verder kunnen komen. Ik ben nog maar 25 jaar en heb nog veel te leren, maar ook veel te geven. Elke keer spelen voor het behoud is niet makkelijk en zet mij als aanvaller niet in de spotlights. Spelen in een aanvallend team dat het spel maakt zou me in staat kunnen stellen om mijn kwaliteiten te demonstreren. Ik weet dat ik het niveau heb om te evolueren bij een Belgische topclub," legde de voormalige speler van Moeskroen uit.

© photonews

Fabrice Olinga kan gratis tekenen bij de club van zijn keuze. "Ik wil de juiste beslissing nemen en geen fout maken. Dat is echt belangrijk op dit punt in mijn carrière. Ik heb met verschillende clubs uit België, Turkije, Griekenland en ook uit het Midden-Oosten gesproken. Ik kan gemakkelijk een exotische bestemming kiezen en dus het financiële voorrang geven, maar dat is niet hoe ik in elkaar zit. Ik wil een interessante uitdaging die me kan laten evolueren. Of ik in België wil blijven? Ja, België is een land dat ik aanbid, maar we zullen zien", besluit Fabrice Olinga.