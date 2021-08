Kristal Abazaj, de Albanese flop van Anderlecht

Terwijl KF Laçi de eerste Albanese tegenstander in de geschiedenis van RSC Anderlecht is, probeerde de club onlangs een jong talent uit het Land van de Adelaars te lanceren: Kristal Abazaj. Overtuigen deed hij echter nooit.

Toen Kristal Abazaj in juli 2018 op 22-jarige leeftijd bij RSC Anderlecht aankwam, had hij nog niet eens de kans gehad om het truitje van FK Skënderbeu, de grootste Albanese club, te dragen vanwege een enorm corruptieschandaal in het Albanese voetbal waardoor Skenderbeu zwaar werd gesanctioneerd. Abazaj, die droomde van een kans bij een grote club, koos vervolgens voor Anderlecht en kwam in België aan met de status van groot talent uit Albanië. Abazaj was een transfer uit het rare mercato dat geleid werd door Luc Devroe en Marc Coucke.

Het was niet verbazingwekkend dat de carrière van Abazaj bij Anderlecht niet lang duurde. Het Albanese talent kreeg twintig minuten speeltijd in een 2-1 nederlaag tegen Cercle Brugge. Dat waren de eerste en meteen ook de laatste minuten van Abazaj in het paars-witte shirt. Vanaf februari werd hij uitgeleend aan het Kroatische NK Osijek, maar dat ook zonder veel succes.

Statistieken op hoog niveau in Albanië

Toch kon Abazaj het seizoen daarop tonen dat hij niets van zijn technische kwaliteiten verloren had. Bij een nieuwe uitleenbeurt naar het Albanese FC Kükesi speelde hij 36 wedstrijden, maakte hij 10 doelpunten en gaf hij 13 assists. Dat deed hij in een competitie die als zeer fysiek beschreven wordt en niet per se geschikt is voor balkunstenaars als Abazaj. Het bleek toch allemaal niet genoeg om een ​​nieuwe kans te krijgen bij de Brusselaars, zelfs niet in voorbereiding. Bij Kompany's Anderlecht wordt er van de vleugelspelers verwacht ommeer defensief werk te doen en daar is Abazaj niet het geknipte profiel voor.



Paars-Wit besloot daarop afgelopen zomer definitief afscheid te nemen van Abazaj. Abazaj sloot zich daarop aan bij Istanbulspor, waar hij 30 wedstrijden heeft gespeeld, 4 doelpunten heeft gemaakt en 6 assists heeft gegeven. Niet genoeg om het grote talent dat hij ooit was waar te maken.