Lamkel Zé is er nu echt een spelletje van aan het maken (bis) en flirt naast Anderlecht nu ook met andere Belgische topclub

Het gaat van kwaad naar erger met Didier Lamkel Zé bij Royal Antwerp FC. Hij is het op de spits aan het laten lopen en maakt er echt een spelletje van, zo lijkt het toch alvast.

Didier Lamkel Zé werkt zich meer en meer in nesten bij The Great Old. De Kameroener heeft nog een contract tot 2023, maar wil koste wat kost vertrekken.

Nadat hij al heel wat gekke posts deed via de sociale media en ook al dreigde met de wet van '78 flirtte hij een paar weken geleden openlijk met Anderlecht.

Standard

Ondertussen was hij ook deze week opnieuw op pad met zijn makelaar in Brussel, maar liet hij daarbij vooral optekenen dat Standard in actie moet schieten.

"We hebben geen tijd meer, het is gedaan", aldus zijn makelaar in het filmpje. Een nieuwe grap, of een echte flirt? Lamkel Zé keek om 19 uur ook naar de match van Anderlecht in Albanië.