OFFICIEEL: sterkhouder verlengt contract bij Standard

Arnaud Bodart is al enkele jaren de vaste nummer één in doel bij Standard en de Rouches zijn ook zeer tevreden over de doelman. Deze ochtend raakte dan ook het nieuws bekend dat Bodart zijn contract bij Standard heeft verlengd.

Arnaud Bodart maakt sinds 2017 deel uit van de eerste ploeg van Standard en de voorbije jaren is hij uitgegroeid tot de eerste doelman bij de Rouches. Hij speelde zo in totaal al 89 wedstrijden voor Standard. Op Sclessin geloven ze volop in de 23-jarige keeper en beide partijen zijn ondertussen tot een akkoord gekomen om het contract van Bodart te verlengen. Het is nog niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Bodart heeft bijgetekend. ✍ NEWS | Nouveau contrat pour @bodart_arnaud 👉 https://t.co/yBIAYz7LZY 📝



✍ NEWS | Nieuw contract voor @bodart_arnaud 👉 https://t.co/7HJBO9ZgVI 📝#RSCL #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/kL6U9q2e01 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) August 6, 2021