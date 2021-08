Johan Boskamp laat zich horen over transfer van Joshua Zirkzee naar Anderlecht

Anderlecht heeft er met Joshua Zirkzee een aanwinst bij. Voor Johan Boskamp geen onbekende.

Johan Boskamp kent Joshua Zirkzee bijzonder goed. “In de Feyenoord-jeugd was het een geweldig talent. Ik vond het vreemd dat hij op jonge leeftijd naar Bayern ging, maar je kunt daar natuurlijk goed geld verdienen”, vertelt Boskamp aan HBVL.

Ook in Duitsland bleef Boskamp Zirkzee in de gaten houden. “Hij begon ook geweldig bij Bayern en scoorde heel veel. Maar toen raakte hij geblesseerd en las je berichten dat hij niet altijd voluit gaat op training.”

Of hij hier zal slagen laat Boskamp nog even in het midden. “In de voorbereiding liet hij nog een niet te missen kans nonchalant liggen tegen Ajax en dan is het klaar voor zo'n Nagelsmann. Hij heeft wel heel veel: lang, snel, wendbaar. Maar België is niet luilekkerland voor spitsen”, besluit Boskamp.