Joshua Zirkzee maakte goed basisdebuut bij Anderlecht, maar viel ook geblesseerd uit - Kompany geeft meer duiding

Het basisdebuut van Joshua Zirkzee bij RSC Anderlecht mocht meer dan gezien zijn, maar nog voor het uur was het wel afgelopen door een blessure. En dan is het toch altijd een beetje je hart vasthouden ...

Coach Vincent Kompany liet zich op de persconferentie achteraf uit over de blessure van Zirkzee, die naar het bovenbeen greep en moest vervangen worden.

Goede voorbereiding

"Het lijkt niet te ernstig te zijn. Hij is hier nog niet lang en het was geen ideale week om hem te brengen, maar hij heeft een goede voorbereiding achter de rug bij Bayern München en we zullen er wel mee weg komen."

"We spelen veel wedstrijden en kunnen weinig trainen tussendoor. De enige manier om de nieuwkomers in te passen is door ze matchritme te laten opdoen. We wilden een ploeg opstellen die voor dreiging kon zorgen een hele wedstrijd lang."