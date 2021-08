Wouter Vrancken vroeg en kreeg reactie die hij wilde: "Maar daarin moeten we heel snel gaan groeien"

Na de nederlaag bij Seraing vroeg Wouter Vrancken om een duidelijke reactie van zijn spelers. Met dezelfde basiself werd nu ook verloren van KAS Eupen. De coach zag een pijnpunt, maar zag ook goede dingen.

"Of ik de reactie gezien heb die ik wilde zien? De wil en bereidheid was er alvast zeker wel", aldus Wouter Vrancken na de 1-3 tegen de Oostkantonners.

"Er was de bereidheid om beter te doen, maar op gebied van duelkracht was het te weinig. Dat heeft niet meteen met wil te maken, maar daar moeten we wel dringend in gaan groeien."

Tegendoelpunt

"Het eerste tegendoelpunt stoort me wel. Daar hadden we op het middenveld te weinig duelkracht en dan wordt het heel moeilijk."

"We hadden efficiënter kunnen zijn voorin en dan is het zuur dat we op zo'n manier doelpunten slikken. Het gaat nog niet zo vloeiend als vorig seizoen, maar op deze manier verliezen doet pijn."