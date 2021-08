Top&Flop Michael Five en Brusselse weelde vs Malinwa, Gent en falende arbitrage

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Michael 'Manita' Frey Paniek bij Royal Antwerp volgens sommige analisten na een 0 op 6 in de eerste twee wedstrijden. Tijd voor Michael Frey om op te staan, zo bleek op Sclessin. Met liefst vijf doelpunten was hij van absolute goudwaarde voor zijn team. Dat zie je niet vaak - het was al zo'n 19 jaar geleden. Prachtprestatie, waarbij ook de aanvoer van Yusuf, Bataille en Fischer onder meer niet mag worden vergeten. © photonews Brusselse leider Na drie speeldagen staat Union op kop in de Jupiler Pro League. En op Beerschot hadden ze de overwinning opnieuw niet gestolen. Het spelbeeld is knap, met een team dat volledig hetzelfde is als dat vanuit 1B zitten ze nu met 6 op 9 helemaal bovenaan de Jupiler Pro League. Straf werk van Félice Mazzu alweer. Brusselse beterschap We genoten van Oostende, we genoten van Genk en we genoten van nog wel wat ploegen, maar ook Anderlecht heeft zijn neus aan het venster gestoken. Een zakelijke 3-0 overwinning die wat bloed, zweet en tranen heeft gekost tegen tien spelers van Seraing, dat wel. Maar met Zirkzee, Raman en Refaelov loopt er wel aanvallend wat rond en dat is toch anders geweest. FLOP Gentse efficiëntie Niet voor het eerst mangelt het AA Gent aan doeltreffendheid. In de midweek was er al bijna een blamage tegen een Letse tegenstander, op Oostende maakten de Buffalo's water. Er is duidelijk (en dringend) nood aan extra stootkracht voorin, net als vorig seizoen is het voorlopig een beetje behelpen. Mechelen draait nog niet Aan wilskracht ontbrakt het afgelopen weekend niet, maar toch draaide het bij Mechelen net als vorige week wat in de soep. Zowel vooraan als achteraan worden foute keuzes gemaakt en het vloeiende van de play-offs is ook helemaal weg. Storm zat ook opnieuw op de bank, hij was nog dé man in vorm. Laksheid? De VAR deed deze keer een aantal keer zijn ding, maar had misschien toch nog een paar kunnen tussenkomen. Zeker de fouten van Teuma en Prevljak hadden wel rode kaarten kunnen opleveren, terwijl de eerste van Boulenger ook al naar rood neigde. Laksheid van de arbitrage? Gebrek aan verantwoordelijkheid?