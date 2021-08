Vincent Kompany blijft rustig na 3-0 zege: "Die weg wilden we inslaan"

Clean sheet, drie punten en een droge 3-0 op het scorebord. Inpakken en wegwezen voor Vincent Kompany en Anderlecht dus in weken met veel wedstrijden en weinig trainingen.

"Deze overwinning is vooral voor de supporters belangrijk, maar wij moeten er niet meer van maken dan het is", aldus Vincent Kompany na de 3-0 zege tegen Seraing.

Competitieve kern

"De nieuwelingen integreren zich goed, de wisselspelers laten zich zien en geven zich ook helemaal. We moeten op deze manier verder bouwen."

"Ik heb een competitieve kern en iedereen wil deel uitmaken van de basiself en zich tonen, of het nu voor 90 of 30 minuten is. Dat is de weg die we wilden inslaan."