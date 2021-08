OFFICIEEL: Moeskroen legt voormalig aanvoerder van OHL vast

Bij Moeskroen hebben ze een nieuwe kracht beet met de nodige ervaring. Voormalig OHL-aanvoerder Frédéric Duplus gaat bij Moeskroen voetballen. Duplus traint al enkele weken mee en wist op korte tijd al trainer Enzo Scifo te bekoren. Nu is de komst van Duplus ook officieel.

Duplus was één van de vele spelers die OHL moesten verlaten, na een seizoen dat voor de Fransman gekenmerkt werd met veel blessureleed. In juli ging Duplus op proef bij Moeskroen en al snel was de technische staf overtuigd van zijn kunnen. Dat resulteert nu in een contract voor twee jaar. Er is ook nog een optie voor een bijkomend seizoen.

Bij Moeskroen hopen ze dat de 31-jarige Duplus de jongere spelers met raad en daad kan bijstaan, en de ploeg ook kan helpen om de moeilijke momenten tijdens wedstrijden te overleven. Het akkoord tussen het bestuur van Moeskroen en Duplus werd begin deze week gesloten.

Met passages bij Zulte Waregem, WS Brussel, Antwerp en OHL heeft de rechtsachter vooral op het tweede niveau in België zijn strepen al verdiend en weet hij dus aan wat hij zich mag verwachten in 1B.