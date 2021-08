OH Leuven haalt aanvallende versterking binnen

Oud-Heverlee Leuven heeft een nieuwe aanvaller beet. Flankaanvaller Levan Shengelia tekent voor twee jaar.

Shengelia is een Georgisch international en speelde afgelopen seizoen bij het Turkse Konyaspor, maar daar was hij deze zomer einde contract. Komend seizoen zal hij in het King Power At Den Dreef stadion spelen.

Coach Marc Brys geraakte met zijn ploeg de eerste drie speeldagen niet verder dan drie gelijke spelen. De Leuvenaars waren niet efficiënt genoeg. Shengelia moet mee voor een betere doeltreffendheid zorgen.

België is voor Shengelia geen onbekend gebied. De Georgiër speelde tussen 2015 en 2017 bij AFC Tubize.