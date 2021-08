Standard wil ex-speler van Club Brugge naar Sclessin halen

Standard laat maar van zich horen op de transfermarkt. Nu zou het ook Daouda Peeters willen binnenhalen.

Daouda Peeters moet het middenveld van Standard versterken. Hij speelde nog voor Club Brugge in ons land. Peeters is van Mol afkomstig. Momenteel is hij aan de slag bij Juventus.

Ook Lorient en Brest zouden hem willen binnenhalen, maar volgens Het Nieuwsblad beschikt Standard over de beste papieren.

Er ligt een overeenkomst voor een uitleenbeurt met aankoopoptie op tafel en dat kan snel afgehandeld worden.