Hoe zou het nog zijn met... Felipe Gedoz

"Hoe zou het nog zijn met...", een nieuwe rubriek waarin we kijken waar voormalige spelers van de Jupiler Pro League nu aan het werk zijn. Vandaag in de kijker: Felipe Gedoz, ooit nog het Braziliaanse talent van Club Brugge, maar nu clubhopper in zijn thuisland, Brazilië.

In 2014 werd Felipe Gedoz last minute binnengehaald door Club Brugge. Samen met niemand minder dan Ruud Vormer en José Izquierdo werd hij begin september voorgesteld bij blauw-zwart. Ook Fran Brodić werd op die dag voorgesteld, maar dat werd niet zo'n succesverhaal. De pas 21-jarige Gedoz werd voorgesteld als polyvalente speler die het moest hebben van zijn snelheid en traptechniek. Club Brugge betaalde een bedrag van 1,5 miljoen euro voor de jonge Braziliaan die overkwam van het Uruguayaanse Defensor SC.

Debuteren bij Club Brugge deed Felipe Gedoz in stijl. De Braziliaan stond als aanvallende middenvelder in de basiself van Michel Preud'homme. Sekou Cissé zette de Limburgers op voorsprong, maar net voor de rust bracht Gedoz de Bruggelingen op gelijke hoogte. Een schot van Vazquez strandde tegen de lat, maar in de herneming trapte de nieuwkomer de bal met een heerlijke volley in de kruising. De carrière van de jonge Braziliaan leek gelanceerd te zijn. In zijn eerste zeven wedstrijden scoort hij drie keer en geeft hij vier assists.

Pubalgie

In maart 2015 sloeg het noodlot toe. Felipe Gedoz kreeg te maken met pubalgie. Door een spieronevenwicht tussen de spiergroepen rond zijn bekken kreeg de Braziliaan last in de streek van zijn schaambeen. Dat is dus pubalgie, iets wat wel vaker voorkomt bij voetballers. Gedoz was buiten strijd voor de rest van het seizoen en kon pas zeven maanden later, in oktober 2015 weer spelen. De vorm van voordien haalde hij echter nooit meer en zo geraakte hij op een zijspoor bij blauw-zwart. In de winter van 2017 koos Felipe Gedoz er dan ook voor om een einde te maken aan zijn passage in België en terug te keren naar zijn thuisland, Brazilië.

© Photonews

Back to Brazil

In de wintertransferperiode van 2017 legde de Braziliaanse eersteklasser Athletico Paranaense 1,2 miljoen neer bij Club Brugge om Gedoz terug te halen naar zijn thuisland. Hij tekende er een contract van drie jaar, tot 1 januari 2020. Ze hoopten bij Paranaense de Gedoz van de beginperiode bij Club Brugge te hebben binnengehaald, maar niets was minder waar. Hij werd er in zijn eerste seizoen te zwak bevonden en dus vonden ze het de beste oplossing om hem uit te lenen aan Goiás EC, een Braziliaanse tweedeklasser. In achttien wedstrijden kon hij zijn stempel niet echt drukken. Hij scoorde er slechts vier keer en gaf ook amper twee assists. In november 2018 keerde hij dan ook terug naar Paranaense.

Bij de start van het seizoen in 2019 zat Gedoz zelfs niet meer in de selectie van Paranaense, waar hij destijds de derde duurste transfer ooit was van de club. Ze stalden hem opnieuw voor een seizoen in de Braziliaanse tweede klasse, nu bij EC Vitória. Het was een soort van laatste kans voor Gedoz, want zijn contract bij Paranaense liep aan het einde van dat seizoen ook af. Meestal was Gedoz wel basisspeler bij Vitória, maar opnieuw stelde hij met slechts vijf doelpunten en één assist zwaar teleur.

Clubloos

Op 1 januari 2020 liep het contract van Felipe Gedoz bij Paranaense af. Het waren drie pijnlijke jaren voor de Braziliaan en nu zat hij zonder club. Het duurde uiteindelijk ook langer dan een half jaar voordat de Braziliaan een nieuwe club vond. Zijn nieuwe werkgever vond hij in Uruguay, bij topclub Club Nacional. De nieuwe club van de ex-Bruggeling werd al 48 keer Uruguayaans kampioen en de verwachtingen lagen dus zeer hoog. Geduldig waren ze ook niet met de Braziliaan. Hij kreeg slechts drie keer een basisplek en twee keer een korte invalbeurt.

Clube de Remo

Felipe Gedoz é o novo contratado do Clube do Remo.Natural de Muçum, no Rio Grande do Sul, o meia de 27 anos tem passagens por Vitória, Goiás e Atlético-PR.Fora do Brasil o atleta atuou pelo Club Brugge , da Bélgica, onde foi campeão da Liga Belga e Taça da Bélgica. (+) pic.twitter.com/bsrAqxEElH — Portal Re-Pa (@PortalRePa) November 9, 2020

Na een gefaalde periode bij Club Nacional in Uruguay wil Felipe Gedoz graag weer terugkeren naar zijn thuisland. In november 2020 vindt hij die nieuwe uitdaging bij Clube de Remo in de Braziliaanse derde klasse. Als basisspeler kon hij mee voor promotie zorgen naar de Braziliaanse tweede klasse nadat Remo daar al dertien jaar op wachtte. Gedoz had zijn liefde voor het voetbal bij Remo eindelijk teruggevonden. Club Nacional deed begin 2021 dan ook niet moeilijk wanneer Gedoz terugkwam van zijn uitlening. Voor slechts 12.000 euro (dat is 125 keer minder dan wat Club Brugge in 2014 voor hem gaf) kocht Clube de Remo Gedoz definitief aan. Hij kreeg er een contract tot eind 2021.

Ondertussen zit Gedoz bijna aan 50 wedstrijden voor het Braziliaanse Remo en daar is hij zeer gelukkig mee. "Het bereiken van vijftig wedstrijden in het shirt van Remo zal iets heel speciaals zijn in mijn carrière. Het dragen van dit shirt brengt veel met zich mee en de verantwoordelijkheid is enorm. Ik hoop niet alleen vijftig wedstrijden te halen, maar ook honderd, tweehonderd. Ik ben erg gemotiveerd", verklaarde de ex-Bruggeling in een interview met het Braziliaanse Lance. Remo staat momenteel dertiende van de twintig ploegen in de Braziliaanse tweede klasse.