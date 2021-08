🎥 Fans van Antwerp zijn lyrisch over de komst van Radja Nainggolan

Er is al heel wat inkt gevloeid over de transfer van Radja Nainggolan naar Antwerp maar wat vinden de fans er nu van.

De Vierkante Paal is een podcast over Antwerp gemaakt door fans en voor de fans. In de aflevering die deze morgen online kwam was er de terugblik naar de wedstrijd in en tegen Sporting Charleroi. Het wedstrijdverslag kan u HIER lezen.

Er werd ook al vooruitgeblikt naar de wedstrijd tegen Omonia Nicosia maar het belangrijkste nieuws was natuurlijk de komst van Radja Nainggolan. De Belgische middenvelder was transfervrij nadat zijn contract in onderling overleg was beëindigd bij Inter Milaan. Iedereen was lyrisch over de stunt toch wel van de 'Il Ninja' die wel eens een serieuze positieve impact kan hebben op dit Antwerp.

De volledige aflevering kan je hierronder beluisteren.