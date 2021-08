Club Brugge blijft spelers zoeken in Frankrijk: Mogelijke vervanger voor Badji op het oog

Club Brugge wil zijn kern nog steeds verder aanvullen met opportuniteiten die het op de transfermarkt kan vinden.

Het ziet er naar uit dat Club Brugge vooral in Frankrijk naar interessante profielen blijft zoeken. Nu is een spits uit Ligue 2 in beeld.

Volgens Foot Mercato heeft Club zijn oog laten vallen op Hermann Tebily van FC Sochaux. De 19-jarige spits speelde zes wedstrijden voor hen in de tweede klasse.

Zijn marktwaarde ligt op amper 200.000 euro en hij heeft nog een contract van een jaar. Een ideale oplossing voor Badji te vervangen, mocht die verhuurd worden.