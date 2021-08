Morten Thorsby heeft een opvallende reden om te kiezen voor een nieuw rugnummer

Morten Thorsby heeft bij Sampdoria zijn rugnummer laten wijzigen en dit wel met een opmerkelijke reden. Hij wil namelijk hierdoor aandacht krijgen voor klimaatverandering.

Het Nieuwsblad kwam met opmerkelijk nieuws over Morten Thorsby van Sampdoria. De meeste spelers kiezen voor een ander rugnummer uit bijgeloof of gewoon omdat ze liever met een bepaald nummer spelen. De Noor doet het om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Zo zal hij niet meer met nummer 18 aantreden maar met nummer twee.

Op die manier wil hij verwijzen naar het klimaatakkoord van Parijs. De 2 symbolyseert het doel van dat akkoord om de mondiale temperatuursverandering onder de twee graden Celsius te houden.

“Ik wilde als voetballer beter zijn dan iedereen, maar tegelijkertijd dacht ik steeds: Wat ben je aan het doen?We hebben een enorme milieucrisis en jij bent voetbal aan het spelen. Dit slaat helemaal nergens op”, zegt hij in de podcast BroPod. “Ik twijfelde zelfs of ik door wilde gaan met voetballen”, vervolgt de middenvelder. “In een gesprek met mijn ouders kwam ik tot de conclusie dat ik mijn leven wilde gebruiken om te vechten voor wat belangrijk is. Het beste wat ik kan doen is om zo goed mogelijk te worden in voetbal en te blijven praten over deze belangrijke zaken.”