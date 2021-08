Peter Maes blijft strijdvaardig na een dramatisch seizoensbegin bij Beerschot

Peter Maes was natuurlijk teleurgesteld na de nederlaag van zijn Beerschot tegen Standard Luik. Tegelijkertijd blijft hij wel strijdvaardig.

Een teleurgestelde Peter Maes na de nederlaag van Beerschot tegen Standard Luik. Toch zag hij ook positieve zaken: "Ik heb meer intensiteit, beleving en geloof gevraagd. Dit hebben we ook gekregen en er waren momenten dat ik ons echt goed vond spelen."

Toch was er ook een kantelmoment volgens Maes. "Het kantelmoment in deze wedstrijd was toen we hoger gingen spelen. We krijgen via Noubissi een goede kans en direct nadien krijgen we een doelpunt tegen. We lossen dit achteraan niet goed op. Teveel tijd en ruimte geven we weg. Een verkeerde inschatting en we lezen die situatie niet goed."

Beerschot kreeg de mogelijkheid om langszij te komen via een strafschop van Holzhauser maar deze werd gestopt door Bodart. "We zitten nu op een moment dat alles moet meezitten. We krijgen niets cadeau en die strafschop is daar een voorbeeld van. Vandaag was het wel een voorbeeld van hoe je een wedstrijd moet aanpakken. We mogen niet accepteren dat we in de hoek zitten. Want van een nederlaag kan je ook sterker worden. Dat hebben we na vorige week getoond", sloot een strijdvaardige Peter Maes af.