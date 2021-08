Benito Raman droomt al van de Rode Duivels: "Dan heb ik als speler gefaald"

Benito Raman is dit seizoen aan de slag bij RSC Anderlecht. Een keuze die hem weer richting Rode Duivels ook moet brengen.

De Jupiler Pro League is duidelijk wat anders dan de Bundesliga. Dat moet Raman wel toegeven nu hij weer bij Anderlecht speelt.

“De Bundesliga is totaal anders dan de Jupiler Pro League, natuurlijk. Het gaat er voetballend een stuk sneller, de intensiteit is hoger”, zegt Raman aan HLN.

De ervaring die hij bij Schalke 04 opdeed wil hij nu gebruiken. “Daarmee zou ik bij de beste spelers van België en de wekelijkse uitblinkers van Anderlecht moeten horen. Nu is het aan mij om dat waar te maken. Lukt dat niet, dan heb ik als speler gefaald.”

Raman droomt ook van de Rode Duivels. “De nationale ploeg is mijn ambitie, maar het is duidelijk dat ik eerst zal moeten presteren bij Anderlecht voor er weer een kans komt. Als ik een goed seizoen in Schalke achter de rug had gehad, was ik er wellicht vaak bij geweest en maakte ik misschien kans op een EK-selectie. Het is anders uitgedraaid. Nu moet ik hier weer voetballer worden en tonen dat ik het waard ben om opgeroepen te worden.”