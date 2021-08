Analist neemt het op voor Hans Vanaken: "Hoe goed hij is of wat hij precies doet, daar hebben we het nog zelden over"

Hans Vanaken stond voor het eerst dit seizoen in de basiself bij Club Brugge en dat leverde meteen een gemakkelijke zege.

Is het toeval dat de eerste basisplek van Hans Vanaken meteen een ruime overwinning oplevert voor blauwzwart? “Mocht Vanaken gewoon meteen aan de competitie begonnen zijn als basisspeler, dan zou dit wellicht geeneens een thema zijn. Hij heeft het nadeel van de macht der gewoonte. Hem kennen we intussen wel. Hoe goed hij is of wat hij precies doet, daar hebben we het nog zelden over. We praten liever over nieuwkomers dan de honderdste keer over Vanaken”, zegt Gert Verheyen aan Het Nieuwsblad.

Dat Vanaken minder momenten kent is volgens Verheyen normaal. “Die heeft iedereen. Dan wordt er nogal snel gedacht dat het ook zonder hem kan. Wel, ik zal nooit meegaan in de stelling dat Club beter is zonder Hans Vanaken dan mét Hans Vanaken. Nooit. Tenzij hij 38 jaar is. Dan misschien wel.”

Samen met Noa Lang en Charles De Ketelaere vormt Vanaken een gouden onderdeel van blauwzwart. “Zijn zij het zout en de peper, dan is Vanaken het bindmiddel, de maïzena. Iedereen geeft hem voortdurend de bal. Hij kwam zondag het vaakst aan de bal van iedereen en negentig procent van zijn passes waren accuraat. Als het eens fout loopt, is dat bij een zware risicopass. Hij krijgt de bal zo vaak omdat je als ploegmaat gewoon weet: Die zijn we al zeker niet kwijt”, klinkt het nog.