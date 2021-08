Analist reageert nadat hij de supporters van RSC Anderlecht over zich heen krijgt

Ex-voetballer Kenneth Perez had op de Nederlandse televisie uitspraken gedaan over Anderlecht, waarna hij de fans van paarswit over zich heen kreeg.

Oud-voetballer en analist Kenneth Perez had op ESPN Nederland gezegd dat Zirkzee naar “de puinhoop van Anderlecht” trok en beter voor Feyenoord had gekozen. De supporters van paarswit konden die uitspraak niet bepaald appreciëren. Perez wil dat nu wat nuanceren. “Ik baseerde me voor dat oordeel vooral op de ontwikkelingen van de laatste jaren bij Anderlecht. Zo'n grote club met zo'n historie die twee jaar geleden achtste eindigde en vorig seizoen pas vierde”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. Toch blijft hij bij zijn standpunt. “Hoeveel coaches en sportief directeurs hadden ze de laatste tijd? In België wordt er ook vaak emotioneel gereageerd. Als het even niet goed gaat, moet alles veranderen. Zirkzee scoorde nu wel twee keer, maar dat is maar één match. Wat als het straks even minder loopt? ” Hij hoopt ook dat Zirkzee echt kan doorbreken, ook al is dat bij Anderlecht. “Anderlecht noch Feyenoord kan het salaris betalen dat hij bij Bayern heeft. Veel jonge jongens hebben een uitleenbeurt nodig om het te maken. Laten we hopen dat Zirkzee de juiste omweg heeft genomen”, klinkt het tot besluit.