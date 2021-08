Union scherpt doelstelling aan: "Niet onze ambitie om een rustig seizoen te beleven", maar vooral nieuw stadion nodig

Union blijft verbazen in de Jupiler Pro League, maar volgens CEO Philippe Bormans is dat geen toeval.

Union begon als een wervelwind aan de competitie. “De ambities zijn heel hoog", vertelt CEO Philippe Bormans in ‘De Tribune’ op Sporza. "We hebben nu een goede ploeg gebouwd, maar iedereen moet beseffen dat sportieve resultaten niet vanzelf komen, daar hangt een hele omkadering rond, een jeugdwerking, een stadion ook."

Bormans ziet dat er nog veel werk aan de winkel is. "Sportief kunnen we al onze voet zetten naast bepaalde clubs, maar voor al de rest hebben we nog veel werk. Daar ligt de sleutel voor ons om op lange termijn succesvol te zijn. Clubs als Antwerp of Club Brugge, daar staan we nog ver vanaf."

Vooral het stadion is een oud zeer voor heel wat ploegen in ons land. "Ons stadion is momenteel onze topprioriteit. Daar werken we achter de schermen hard aan. Dit seizoen willen we over onze plannen kleur kunnen bekennen. Het zal geen stadion worden van 40.000 toeschouwers. We denken aan een plan waarin we in drie fases kunnen bouwen. In de eerste fase willen we mikken op 14.000 fans. Daarna zouden we naar 17.000 en in fase drie naar 22.000 fans kunnen gaan. Maar dan moeten we eerst bewijzen dat we op lange termijn kunnen presteren en extra fans kunnen aantrekken."