Top&Flop Genk en Club reageren, Union fait la force vs Ex-Genkies, Malinwa en Beerschot

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Club Brugge reageert Er werd de voorbije weken al een en ander geschreven over de matige start van Club Brugge en de impact van het uitblijven van transfers onder meer op de onderlinge concurrentie. Met Charles De Ketelaere als diepe man en rond hem mannen als Lang en Vanaken fladderend werd Zulte Waregem helemaal tureluurs getikt - Bostyn was ondanks vier doelpunten echt niet slecht. Antwoorden met de voeten heet zoiets. Genk reageert Ook op KRC Genk werd al kritiek geuit en ondanks de uitschakeling in de voorrondes van de Champions League kwam ook vanuit de Luminus Arena een duidelijk antwoord. Zeker in de tweede helft was er veel beweging en bleven Bongonda & co op zoek gaan naar doelpunten. De knappe 3-0 was een orgelpunt, Eiting was een draaischijf als nooit tevoren en Ito weet het doel ook nog staan. Union fait la force Heer en meester op speeldag 4? De troepen van Félice Mazzu, alweer. En of ze goed bezig waren tegen KV Kortrijk. Ex-coach Elsner kent nochtans heel wat spelers waar hij nu tegen speelde, maar tactisch werden zijn Kerels ook weggeblazen. FLOP Mechelen op zoek naar zichzelf Vorig jaar de revelatie, inclusief erg leuke play-off 2. Dit jaar? Op zoek naar zichzelf. Ook tegen Gent mangelde het aan duelkracht op het middenveld. Joachim Van Damme keert terug naar de A-kern na een korte verbanning en het ziet er naar uit dat ze hem nog heel erg nodig gaan hebben. © photonews Ex-Genkies Hoe goed KRC Genk ook was, zo 'slecht' waren de Leuvenaars die zich wilden bewijzen tegen hun ex-ploeg. Schrijvers was helemaal onzichtbaar, De Norre en Dewaest erg matig. Die laatste was ook nog eens ongelukkig bij de 2-0. Aanvallende onmacht Beerschot Beerschot was vorig jaar erg goed op dreef en vooral onder de drijvende kracht Holzhauser deden alle aanvallers het prima. Nu waren Sanyang en Sanusi lichtpuntjes tegen Standard, maar viel vooral de aanvallende inefficiëntie op. Daar zal een oplossing moeten worden voor gezocht.