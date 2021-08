Hannes Delcroix (RSCA) lijkt na langdurige blessure bijna de oude: "Matchritme nodig"

Donderdag staat Anderlecht voor een cruciaal (Europees) duel. Dan komt in de voorrondes van de Conference League het Nederlandse Vitesse op bezoek. De zenuwen bij de paars-witte aanhang bereiken stilaan een hoogtepunt, maar Hannes Delcroix heeft er alleszins vertrouwen in.

De 22-jarige centrale verdediger nam op de persconferentie al plaats naast Vincent Kompany, maar nam nadien ook de tijd om via het Instagramaccount van RSCA enkele vragen van supporters te beantwoorden.

Daar blikt het jeugdproduct terug op zijn uitleenbeurt bij RKC Waalwijk, waar hij onder meer in actie kwam tegen hun Europese tegenstander: “Ik weet dat Vitesse een heel aanvallende ploeg is die vanaf minuut één hoge druk komt zetten. We moeten er zeker klaar voor zijn.”

Dit seizoen kwam Hannes Delcroix al driemaal in actie voor Anderlecht en dat zal hem ongetwijfeld deugd doen. Vorig jaar stond hij enkele maanden met een knieblessure aan de kant. Hij denkt ook bijna zijn oude niveau weer te evenaren: “Ik heb geen last meer van mijn blessure maar heb zeker nog wat matchritme nodig. Dan geraak ik zeker weer op niveau.”