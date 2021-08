Zulte Waregem wil nieuwe spits huren bij Roebin Kazan

Zulte Waregem wil een Russische spits huren van Roebin Kazan.

Zulte Waregem is bezig met onderhandelingen over het huren van Ivan Ignatjev, dat meldt het Russische Championat. Ignatjev is een 22-jarige Russische spits die speelt voor Roebin Kazan. Zijn marktwaarde wordt geschat op een kleine drie miljoen euro.

Roebin Kazan onderhandelde eerst al met een andere Russische club, FC Ural, over een overstap van Ignatjev, maar ze kwamen niet tot een akkoord. De spits zou liefst ook zelf naar een andere competitie gaan, en zo heeft Zulte Waregem zeker en vast een streepje voor.