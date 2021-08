Einde verhaal voor Maxime Lestienne bij Standard: "Dit is definitief, hij moet nadenken over zijn toekomst"

De vleugelspeler speelde dit seizoen nog geen enkel officieel duel voor Standard. Eerder deze week werd Lestienne naar de B-kern verwezen door Mbaye Leye, die op de wekelijkse persbabbel tekst en uitleg gaf bij Lestiennes situatie.

Maxime Lestienne (29) ligt tot medio 2022 onder contract op Sclessin, al lijkt de kans klein dat de Standard-fans hem nog aan het werk zullen zien. "Zoals we eerder gedaan hebben met William Balikwisha, Felipe Avenatti, Obbi Oulare en Aleksandar Boljevic, hebben we beslist om Maxime terug te zetten naar de beloften. En daar hebben we gegronde redenen voor. In elk bedrijf is er een hiërarchie. Als die niet gerespecteerd wordt, moet le patron ingrijpen. Dat heb ik, in samenspraak met het bestuur, gedaan. Hij weet waarom", gaf Mbaye Leye aan.

"Of dit definitief is? Ja, toch wel! Als speler heb je rechten, maar er zijn ook taken te vervullen en regels die gerespecteerd moeten worden. Maxime is een charmante jongen en dat hij over enorme kwaliteiten beschikt, staat buiten kijf... maar het houdt hier op. Ik heb nood aan spelers die passie en honger hebben. De situatie van Maxime is duidelijk, hij moet nu goed nadenken over zijn toekomst", besluit de Senegalese T1 van Standard, dat vrijdag KV Oostende over de vloer krijgt.