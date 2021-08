Opsteker voor Standard voor de komst van KV Oostende: nieuwkomers beschikbaar

Vrijdagavond openen Standard en KV Oostende speeldag vijf in de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye begon zijn persconferentie met het slechte nieuws. "Naast Bokadi is ook Muleka onbeschikbaar. Jackson heeft een spierscheur opgelopen, maar geeft aan dat hij er niet veel hinder van ondervindt." De wedstrijd komt hoe dan ook te vroeg voor de spits.

"Ameen Al-Dakhil keert terug en ook Rafia en Peeters kunnen spelen. De twee nieuwkomers zijn speelgerechtigd. Ze trainden al drie dagen mee met de groep en zijn in vorm", aldus Leye.

Standard gaat vrijdag op zoek naar de eerste thuiszege van het seizoen. Een eenvoudige klus wordt dat niet, KV Oostende won haar laatste drie competitiematchen. "Vorig seizoen verloren we drie keer van Oostende", beseft Leye. "We kennen hun manier van voetballen, aan een enorme intensiteit. Wij moeten ons spel spelen en diepte zoeken. Sclessin moet terug een hel worden en we willen voor de supporters vrijdag die drie punten over de streep te trekken", besluit Leye.