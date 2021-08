Brian Priske met kopzorgen naar Europese terugwedstrijd: "Kritisch voor mezelf"

Royal Antwerp FC keert met een 4-2-nederlaag terug uit Nicosia. Kwalificatie afdwingen wordt niet gemakkelijk.

Brian Priske was niet te spreken na de wedstrijd. “Niet alleen het resultaat is een ontgoocheling, dat geldt ook voor onze verdedigende prestatie”, klonk het. “Al die doelpunten gaven we te makkelijk weg, vooral door individuele fouten. Het was niet goed genoeg, het was zelfs onacceptabel.”

Björn Engels en Sam Vines maakten hun debuut, maar dat draaide meer uit op een sisser. “Uiteraard ben ik ook kritisch voor mezelf. Ik ben de eindverantwoordelijke. Maar op basis van de trainingen achtte ik Björn en Sam klaar om te spelen. Bovendien had Buta een paar dagen niet kunnen trainen. Kijk, ze deden alles wat ze konden. Dat het beter moet, is duidelijk. Maar er waren nóg spelers op het veld die naar zichzelf moeten kijken en verantwoordelijkheid moeten opnemen.”

De kwalificatie halen zal niet eenvoudig worden. “Het wordt moeilijk, maar we hebben een week om ons te herpakken”, klinkt het nog. Nainggolan dan maar laten starten? “Je zag wel dat het zijn eerste wedstrijd was, maar hij nam veel initiatief en zijn ervaring kunnen we ook goed gebruiken.”