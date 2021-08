Daniel Schmidt wil niets minder dan de overwinning tegen KV Kortrijk

Op de website van STVV blikt Daniel Schmidt vooruit naar de wedstrijd tegen KV Kortrijk.

“Toen ik pas in België aankwam had ik het ‘geluk’ dat ik meteen mocht spelen door een blessure van Kenny (Steppe). Na zes maanden stond ik zelf aan de kant met een blessure. Achteraf heb ik meermaals mijn steentje proberen bij te dragen voor het team. Vorig seizoen was een uiterst moeilijk seizoen. Dit seizoen wil ik de ploeg helpen hoger te eindigen dan dan toen.” Zegt Daniel.

Morgen wordt Daniel opnieuw onder de lat verwacht voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk. Een wedstrijd waar hij naar uit kijkt. “Ik kijk uit naar de wedstrijd tegen Kortrijk. We kunnen het ons niet veroorloven om drie wedstrijden op rij te verliezen. Deze wedstrijd zal niet alleen belangrijk zijn voor nu, maar ook voor later in de competitie. We willen morgen thuis winnen en er vol voor gaan om als team drie punten te pakken.”