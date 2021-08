Mechelen-DNA? Speler die even naar B-kern verwezen werd gaat nog héél belangrijk worden voor Malinwa

Hij speelde sinds 6 februari geen officiële wedstrijd meer voor zijn club, maar zo stilaan lijkt hij helemaal terug klaar te raken. En dat zou wel eens van belang kunnen gaan zijn.

Joachim Van Damme maakte in de oefenwedstrijd van KV Mechelen tegen OH Leuven zijn wederoptreden bij de A-kern van Malinwa.

Eind vorig seizoen was er pubalgie en dus enkele maanden geen voetbal voor de verdedigende middenvelder, dit seizoen kwam hij een paar keer niet opdagen op training en werd het daardoor een tijdje B-kern.

Zowel coach Vrancken als enkele ploegmaats roemden Van Damme afgelopen weekend nog om zijn "Mechelen-DNA", nu is er een duidelijk signaal dat hij snel terug zal keren in de A-kern en mogelijk ook in de ploeg.

Want: op het middenveld mangelt het Mechelen tot op heden aan stoot- en duelkracht. Oum Gouet probeerde het een paar keer, tegen Gent werd Vinicius een rijtje doorgeschoven. Allemaal met weinig impact voorlopig.