OFFICIEEL: Club Brugge haalt speler bij AS Roma

Club Brugge begint uit te halen op de transfermarkt want ze maakten deze avond weer een nieuwe inkomende transfer bekend.

Zo wordt Providence, 20 jaar, gehuurd van het Italiaanse AS Roma. Hij is Frans jeugdinternational en kreeg zijn jeugdopleiding bij PSG. Providence kwam in de zomer van 2019 over van PSG naar AS Roma maar kon daar niet doorbreken. In de hoofdmacht van AS Roma kreeg hij geen speelminuten maar bij de beloften kwam hij tot 32 wedstrijden waarin hij viermaal kon scoren en zeven assists gaf.

Club Brugge huurt Providence met een aankoopoptie tot het einde van het seizoen.