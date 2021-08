Vincent Kompany laat zich uit over de verandering in de regels wat betreft uitdoelpunten

Drie goals slikken in eigen huis in Europa? Dat is geen goede zaak. Maar het is wel iets minder ernstig dan vroeger.

Tot vorig seizoen telden uitdoelpunten dubbel en was je na een 3-3 gelijkspel in eigen huis eigenlijk al verplicht van echt te gaan winnen in de terugwedstrijd. Nu is 0-0 ook voldoende om verlengingen en/of strafschoppen af te dwingen, wat toch voor een iets ander voetbal zorgt - ook in de eerste wedstrijd al. Goede zaak "Ik vind het een goede zaak dat de uitgoals zijn afgeschaft", aldus Vincent Kompany. "Het heeft bijgedragen aan het spektakel van deze heenwedstrijd." "De thuisploegen willen de match in handen nemen, omdat een tegendoelpunt iets minder dodelijk is. Het zal in Arnhem geen makkelijke wedstrijd worden, maar we willen doorgaan."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Vitesse - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00 (26/08).